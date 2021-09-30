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ТАСС

Корабельный боевой модуль "Нарвал" успешно прошел испытания

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Корабельный 12,7-мм пулеметный дистанционно управляемый модуль «Нарвал»
Корабельный 12,7-мм пулеметный дистанционно управляемый модуль «Нарвал».
Источник изображения: Фото: Mil.Press

Генеральный директор предприятия сообщил, что "Нарвал" планируется устанавливать на легкие катера, которые сейчас разрабатываются для охраны побережья России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новейший корабельный дистанционно управляемый боевой модуль "Нарвал" разработки НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") успешно прошел испытания. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

"Модуль "Нарвал" прошел испытания, показал все, что необходимо. Надо сказать, что он испытывал конкуренцию со стороны других производителей, потому что мы не одни на этом рынке в настоящий момент. Наше изделие превзошло конкурентов - стреляло лучше, стоит дешевле и, самое главное, легче в управлении", - сказал он.

По его словам, "Нарвал" планируется устанавливать на легкие катера, которые сейчас разрабатываются для охраны побережья России.

Изначально "Нарвал" был предназначен для ВМФ России, однако установка имеет и экспортный потенциал. Афанасьев отметил, что несколько стран уже проявили к нему интерес. "Проявляют интерес ряд стран, и это вполне уже ощутимо и серьезно. Также ряд стран проявляют интерес к производству этих модулей на своей территории по лицензии", - добавил он.

Корабельный стабилизированный дистанционно управляемый модуль "Нарвал" оснащен 12,7 мм пулеметом "Корд". Имеет прицельную дневную камеру, автомат сопровождения цели, тепловизор и дальномер. Опционально размещается система защиты от высокоточного оружия, система кругового обзора и радар. Боевой модуль предназначен для установки на легких катерах, средних и крупных кораблях. Впервые "Нарвал" показали на форуме "Армия-2020".

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Россия
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Корд
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Электромашина
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АРМИ-20XX
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