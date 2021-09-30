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ТАСС

Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму

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Учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
Учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму.
Источник изображения: © Пресс-служба ВДВ | Перейти в фотобанк

В них задействуют около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска приступают к активной фазе тактических учений в Крыму, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Проведена организация взаимодействия всех участвующих в предстоящих практических действиях подразделений, родов войск и средств поражения с детализацией в необходимой степени главных вопросов действий подчиненных и приданных подразделений, а также согласование сигналов оповещения, управления и взаимодействия", - говорится в сообщении.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ проходят на полигоне Опук в восточной части Крыма. В них задействуют около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники. Руководит учениями командир соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

По словам командира гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, гвардии подполковника Александра Солодовникова, планирование предстоящих действий завершено, личный состав к ним готов.

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