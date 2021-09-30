СМИ сообщили об испытании КНДР сверхзвукового летательного аппарата

Северная Корея испытала сверхзвуковой летательный аппарат нового типа «Хвасон-8», передает 29 сентября агентство «Ренхап».

«Источники [агентства в вооруженных силах] высказали предположение, что это может быть гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) или новый тип оружия, учитывая его уникальную траекторию и другие особенности», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что южнокорейские и американские разведслужбы анализируют запуск для получения дополнительной информации.

Днем ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Правительство Японии поделилось подозрениями, что речь идет о баллистической ракете.

Как стало известно из опубликованного в во вторник доклада Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), 28 сентября около 6:40 часов (0:40 мск), КНДР выпустила одну ракету малой дальности по Восточному морю из северной части Мупьонг-ри в провинции Чаганг. Уточнялось, что она могла быть оружием нового типа.

США осудили запуск, назвав его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которое представляет угрозу для региона и международного сообщества. Кроме того, Администрация Штатов призывает официальный Пхеньян к диалогу.

Испытания состоялись спустя три дня после заявления сестры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что Пхеньян может объявить об официальном прекращении корейской войны и даже обсудить возможность двустороннего саммита с Южной Кореей.