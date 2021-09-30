Полетать охота: в РФ предложили отменить госрегулирование в малой авиации

В России предложили реформировать коммерческие перевозки на легких самолетах, отменив их госрегулирование. С такой инициативой выступила Ассоциация малых авиапредприятий (МалАП). Организация предложила провести эксперимент и на три года отменить дорогостоящие для таких перевозок требования, а регуляторные полномочия сконцентрировать у одной саморегулируемой организации. Действующие требования избыточны и привели к деградации малой авиации, считают в ассоциации. Интернет-торговля и турбизнес поддержали инициативу, а Росавиация, напротив, раскритиковала. 29 сентября предложение отрасли будет рассматриваться на комиссии при президенте России по вопросам авиации общего назначения.

В России предложили реформировать коммерческие перевозки на легких самолетах, отменив их госрегулирование. С такой инициативой выступила Ассоциация малых авиапредприятий (МалАП). Организация предложила провести эксперимент и на три года отменить дорогостоящие для таких перевозок требования, а регуляторные полномочия сконцентрировать у одной саморегулируемой организации. Действующие требования избыточны и привели к деградации малой авиации, считают в ассоциации. Интернет-торговля и турбизнес поддержали инициативу, а Росавиация, напротив, раскритиковала. 29 сентября предложение отрасли будет рассматриваться на комиссии при президенте России по вопросам авиации общего назначения.

Запустить эксперимент

На заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля Владимир Путин поручил правительству не позднее 1 января 2022 года начать реализацию единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах России. Ассоциация МалАП заявила о необходимости включить в нее и коммерческие перевозки на легких воздушных судах (ВС) в качестве одного из видов общественного транспорта, требующего глубокой модернизации. Это следует из письма директора МалАП Дмитрия Куликова заместителю министра транспорта Игорю Чалику, курирующему авиаотрасль (есть у «Известий»).

Инициатива МалАП предполагает создание саморегулируемой организации (СРО), у которой будут сконцентрированы разные регуляторные полномочия. В частности, по сертификации эксплуатантов легких воздушных судов (ЛВС), операторов малых аэродромов, разработке и внедрению цифровых инновационных технологий телеметрии и телемедицины, организации рейсов, автоматизации полетов, контроля квалификации пилотов, их состояния здоровья, утверждение программ обучения и других, следует из презентации пилотного проекта (есть у «Известий»). Эти полномочия предлагается закрепить за ООО «Цисма» (учредитель МалАП). Проект предполагает, что сама ассоциация займется регулированием коммерческой деятельности игроков, включая создание компенсационных фондов для покрытия ущерба, коллективного страхования, фильтрацию пилотов и отраслевого самонадзора за всеми участниками рынка.

Надзорные функции авторы инициативы предлагают сохранить за Ространснадзором, а сертификацию самолетов, разработчиков и производителей ЛВС, центров технического обслуживания, выдачу и продление сертификатов летной годности ЛВС, аттестацию пилотов — за Росавиацией.

Перечисленные меры могут позволить решить имеющиеся проблемы отсутствия коммерческих эксплуатантов ЛВС, низкой безопасности полетов, дефицита коммерческих пилотов и малых аэродромов, следует из презентации.

Пилотный проект по созданию системы пассажирских и грузовых перевозок на легких самолетах МалАП предлагается реализовать в Центральном федеральном округе. Во время эксперимента можно будет разработать и апробировать систему коллективной ответственности на основе цифровизации отрасли и правовых механизмов саморегулирования, считают в ассоциации.

Возможность запуска пилота будет рассмотрена на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе спутниковой системы ГЛОНАСС 29 сентября, следует из повестки совещания, с которой ознакомились «Известия».

Местная деградация

Сегодня к малой авиации предъявляются те же требования, что и к эксплуатантам и операторам любых категорий самолетов и классов аэродромов. Стоимость их выполнения составляет до 50% в цене билета, сказано в презентации.

По словам представителей ассоциации, избыточные требования, например, касаются обязательного наличия в руководстве всех авиакомпаний как минимум шести директоров: по организации летной работы, авиабезопасности, поддержанию летной годности самолетов, управлению безопасности полетов, наземному обслуживанию, реализации системы управления качеством. Также МалАП считают излишними часть норм по ведению документации.

Ассоциация указала, что действующие сегодня жесткие требования к малой авиации привели к ее деградации. Так, в РФ осталось всего 48 российских легких самолетов Ан-2, 10 иностранных малых воздушных судов и 210 аэродромов. При этом в СССР было произведено 22 тыс. ЛВС (17 тыс. Ан-2 и 5 тыс. Як-12) и функционировало около 1,5 тыс. аэродромов, следует из презентации. Коэфициент авиационной подвижности населения в 1990 году на местных маршрутах составлял 0,16, в 2019 году — 0,01. Доля местных авиаперевозок в 2019 году не превышала 1,5%, в 2010 году — 2,8%.

Пилотный проект предложено запустить в 2022–2024 годах, а с 2025 года перевести его в общее федеральное регулирование. Согласно представленному прогнозу спроса, реализация проекта позволит к концу 2024 года достичь годового пассажиропотока на местных маршрутах до 4,4 млн человек (в 2019 году — 1,7 млн пассажиров), кратно снизить расходы коммерческих эксплуатантов ЛВС и стоимость авиабилетов, нарастить парк легких самолетов до 3 тыс. единиц.

Позиция против

Росавиация не поддержала инициативу ассоциации, пояснив, что предложение по исключению госрегулирования и надзора в отношении эксплуатантов, выполняющих воздушные перевозки на легких воздушных судах, и передаче этих функций СРО противоречит стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сказано в письме руководителя Росавиации Александра Нерадьки (есть у «Известий»).

Чиновник отметил: для решения проблем развития легкой авиации Росавиация с Минтрансом проводят работу по внесению поправок в федеральные авиационные правила. Они направлены на дифференцирование требований к юрлицам, осуществляющим коммерческие перевозки на ЛВС.

В МалАП считают, что новые нормы недостаточно сбалансированы и всё равно создают предпосылки для деградации качества услуг и снижения уровня безопасности полетов, сказано в письме директора ассоциации Дмитрия Куликова.

Из письма Александра Нерадьки следует, что сейчас авиапроисшествия с легкими самолетами в РФ происходят в среднем раз в две недели.

В Минтрансе сочли преждевременным давать какую-либо оценку инициативы, сказано в письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой директору МалАП Дмитрию Куликову (есть у «Известий»).

Снижение цены

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержала инициативу по развитию рынка коммерческих воздушных перевозок на легких судах. Ритейлеры готовы использовать их для доставки продукции в труднодоступные регионы, дороги в которые могут практически отсутствовать, сказал «Известиям» президент ассоциации Артем Соколов.

Сейчас крупные онлайн-ритейлеры используют авиаперевозки для скоростной доставки товаров в качестве премиум-опции или же в случаях, когда это единственный способ привезти товар в труднодоступные места. Об этом сказано в письме АКИТ министру транспорта Виталию Савельеву от 28 сентября (есть у «Известий»). Нынешняя ситуация негативно влияет на стоимость и сроки доставки в труднодоступные регионы и сокращает спрос в условиях низкой покупательской способности, отмечено в документе.

В АКИТ считают, что работа малой авиации в экспериментальном режиме позволит снизить цену доставки этим способом — ее стоимость будет сопоставима с транспортировкой фурами. В ассоциации подчеркнули: если розница сможет активно использовать малую авиацию, то потребителям станут более доступны некоторые категории товаров, например лекарства.

Инициативу поддержали и в ассоциации туроператоров (АТОР). Организация заинтересована в развитии рынка коммерческих перевозок на легких самолетах и готова обеспечить взаимодействие эксплуатантов малой авиации с российскими туроператорами в рамках пилотного проекта. Это следует из письма вице-президента АТОР Дмитрия Горина председателю правления МалАП Сергею Детёнышеву (есть у «Известий»).

В документе указано, что развитие рынка коммерческих перевозок пассажиров на ЛВС позволит туроператорам открыть сотни новых направлений в субъектах РФ, ранее имевших ограниченную транспортную доступность и потому не пользовавшихся популярностью среди путешественников. В связи с этим в ассоциации ожидают многократного роста внутреннего турпотока, указал Дмитрий Горин.

Предлагаемый пилотный проект — правовой эксперимент, цель которого — на примере ограниченного круга участников доказать применимость принципов саморегулирования на основе тотальной цифровизации отрасли, сказал «Известиям» Сергей Детёнышев. По его словам, в задачи инициатора проекта могут войти разработка и внедрение единой цифровой платформы, которая позволит минимизировать негативное влияние человеческого фактора на безопасность полетов, а также проверка всех участников рынка на соответствие установленным критериям эксперимента.

Максим Талавринов, Евгения Перцева