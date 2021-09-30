Войти
Интерфакс-АВН

Многоцелевой корвет "Бравый" заложат на верфи в Комсомольске-на-Амуре

374
0
0
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и www.komcity.ru

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - В среду на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоится торжественная закладка нового многоцелевого корвета "Бравый" проекта 20380.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что многоцелевой корвет проекта 20380 "Бравый" 29 сентября будет торжественно заложен на ПАО "Амурский судостроительный завод".

По словам главкома ВМФ России Николая Евменова, слова которого были приведены в сообщении, корветы проекта 20380 способны решать широкий спектр задач в составе разнородных группировок флота и одиночно.

"Эти корабли обладают эффективным вооружением, высокой маневренностью и превосходной управляемостью. Корабли этого проекта располагают уникальными техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в морской зоне", - сказал Евменов на рабочем совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в Адмиралтействе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Похожие новости
27.09.2021
На Амурском судостроительном заводе 29 сентября заложат корвет "Бравый"
26.04.2021
В Объединенном учебном центре ВМФ прошла тренировка экипажа корвета «Резкий»
16.12.2020
Минобороны заключило контракт на строительство шести корветов для Тихоокеанского флота
13.08.2020
Шойгу проверил исполнение ГОЗ на Амурском судостроительном заводе
23.10.2019
Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" спущен на воду из плавучего дока
13.09.2019
Замкомандующего Тихоокеанским флотом ознакомился с ходом строительства новых боевых кораблей для ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?