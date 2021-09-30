Многоцелевой корвет "Бравый" заложат на верфи в Комсомольске-на-Амуре

Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021.

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - В среду на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоится торжественная закладка нового многоцелевого корвета "Бравый" проекта 20380.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что многоцелевой корвет проекта 20380 "Бравый" 29 сентября будет торжественно заложен на ПАО "Амурский судостроительный завод".

По словам главкома ВМФ России Николая Евменова, слова которого были приведены в сообщении, корветы проекта 20380 способны решать широкий спектр задач в составе разнородных группировок флота и одиночно.

"Эти корабли обладают эффективным вооружением, высокой маневренностью и превосходной управляемостью. Корабли этого проекта располагают уникальными техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в морской зоне", - сказал Евменов на рабочем совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в Адмиралтействе.