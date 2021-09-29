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Техкульт

В США планируют создавать боевых роботов по образу обычных белок

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Белка

Специалисты-робототехники Калифорнийского университета в Беркли исследуют возможность создания робота для армии США, прототипом которого станет обычная белка.

Как известно, белки и лисы обладают способностью совершать фантастические прыжки в погоне за добычей. Увы, но большинство ныне действующих роботов похвастаться этим не могут. В арсенале армии США в последние годы появилось целое семейство БПЛА: в частности, ударный беспилотник MQ-1 Predator и транспортный MQ-4 Global Hawk. Продолжается разработка и наземных беспилотников, которым приходится действовать в гораздо более сложных условиях, чем их летающим собратьям. К примеру, большие проблемы у наземных роботов возникают в момент преодоления завалов из камней или глубоких траншей. В поисках живых прототипов, способных выполнять такие задачи, ученые «вышли» на гекконов и тараканов. Однако сейчас речь идет о способности новых роботов принимать мгновенные решения и совершать маневры за доли секунды.

Белки

Именно такими способностями обладают белки. К примеру, чтобы достать заветный орешек им приходиться совершать головокружительные прыжки. Да, они не всегда идеально его планируют – но при этом никогда не падают. Даже потерпев неудачу, белка с помощью своих острых коготков вцепится в ствол дерева. Ученые рассматривают возможность использования будущих «прыгучих» роботов в поисково-спасательных операциях в районах стихийных бедствий и на поле боя в сложной обстановке.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
Робот
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