Войти
RusNanoNet.ru

Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»

383
1
+1
ОЭЗ «Дубна»
ОЭЗ «Дубна».
Источник изображения: rusnanonet.ru

В этом месяце резидент ОЭЗ "Дубна" компания "Гидростенд" завершает важнейший проект для АО "РСК "МиГ" - комплекс стендов автономной отработки систем самолета позволит тестировать работоспособность его механизмов без запуска двигателя.

Компания "Гидростенд" стала резидентом ОЭЗ "Дубна" ровно четыре года назад. В Инновационно-технологическом центре "Ломоносов" на правобережной площадке ее специалисты наладили разработку и производство гидрокомпонентов высокого давления, а также испытательного оборудования и стендов.

"В компании сформирована команда профессиональных конструкторов с опытом в области проектирования испытательного оборудования, - рассказал генеральный директор ООО "Гидростенд" Дмитрий Золотаренко. - Большое внимание уделяется промышленному дизайну и эргономике оборудования, здесь работают лучшие специалисты в данном направлении. За время деятельности нашей компании на территории ОЭЗ Дубна в качестве ее резидента был создан производственный комплекс, оснащенный самым современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет нашей компании обеспечить выпуск гидравлических компонентов сверхвысокого давления для всех отраслей промышленности".

На данный момент компания "Гидростенд" выпускает широкую номенклатуру компонентов сверхвысокого давления, спроектировано и изготовлено различное испытательное и технологическое оборудование. Постоянными заказчиками оборудования, выпускаемого резидентом "Гидростенд", являются предприятия авиационной, нефтегазовой, машиностроительной и других значимых отраслей промышленности. Так, в сентябре этого года завершается крупный проект по разработке и производству целого ряда оборудования для АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", которое позволяет проводить испытания топливных систем, обслуживание и контроль параметров систем заправки самолетов. Одной из ключевых разработок в данном проекте стал стенд автономной отработки систем самолета, позволяющий без запуска двигателя протестировать работоспособность исполнительных механизмов.

За 4 года деятельности на территории ОЭЗ в Дубне компания реализовала более 50-ти уникальных проектов "под ключ" - от индивидуального технического задания, поступающего в конструкторское бюро, до пуско-наладочных работ готового оборудования, которые собственная сервисная служба проводит на объектах заказчиков. Кроме того, "Гидростенд" ведет непрерывную работу по расширению линейки гидрокомпонентов сверхвысокого давления собственного производства в рамках направления импортозамещения, аналогов которых нет у отечественных производителей.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
Похожие новости
12.06.2020
Началась финальная сборка Ил-114-300
16.05.2014
Холдинг "Ростеха" поставит оборудование для истребителей "МиГ" на 4 млрд рублей
24.05.2011
Два опытных ПАК ФА выполнили 60 полетов - компания "Сухой"
19.02.2008
Алжир возвращает России купленные "МиГи"
17.08.2007
ОПК "Оборонпром" завершает процесс консолидации вертолетостроительной отрасли
16.08.2007
Стратегия развития Объединенной авиастроительной корпорации будет определена до конца года – Алексей Федоров
1 комментарий
№1
29.09.2021 06:04
А что кроме сотни  боеспособных МиГ-31 собираются тестировать?
24 палубных МиГ-29К, остальные 29-е с выработанным ресурсом прикованы к земле и в очень ограниченном количестве используются в учебно-тренировочных целях.
МиГ-35 ВКС нужен как собаке пятая нога...

Остаётся только  новая линейка Ил-112/114
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?