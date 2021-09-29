Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»

В этом месяце резидент ОЭЗ "Дубна" компания "Гидростенд" завершает важнейший проект для АО "РСК "МиГ" - комплекс стендов автономной отработки систем самолета позволит тестировать работоспособность его механизмов без запуска двигателя.

Компания "Гидростенд" стала резидентом ОЭЗ "Дубна" ровно четыре года назад. В Инновационно-технологическом центре "Ломоносов" на правобережной площадке ее специалисты наладили разработку и производство гидрокомпонентов высокого давления, а также испытательного оборудования и стендов.

"В компании сформирована команда профессиональных конструкторов с опытом в области проектирования испытательного оборудования, - рассказал генеральный директор ООО "Гидростенд" Дмитрий Золотаренко. - Большое внимание уделяется промышленному дизайну и эргономике оборудования, здесь работают лучшие специалисты в данном направлении. За время деятельности нашей компании на территории ОЭЗ Дубна в качестве ее резидента был создан производственный комплекс, оснащенный самым современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет нашей компании обеспечить выпуск гидравлических компонентов сверхвысокого давления для всех отраслей промышленности".

На данный момент компания "Гидростенд" выпускает широкую номенклатуру компонентов сверхвысокого давления, спроектировано и изготовлено различное испытательное и технологическое оборудование. Постоянными заказчиками оборудования, выпускаемого резидентом "Гидростенд", являются предприятия авиационной, нефтегазовой, машиностроительной и других значимых отраслей промышленности. Так, в сентябре этого года завершается крупный проект по разработке и производству целого ряда оборудования для АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", которое позволяет проводить испытания топливных систем, обслуживание и контроль параметров систем заправки самолетов. Одной из ключевых разработок в данном проекте стал стенд автономной отработки систем самолета, позволяющий без запуска двигателя протестировать работоспособность исполнительных механизмов.

За 4 года деятельности на территории ОЭЗ в Дубне компания реализовала более 50-ти уникальных проектов "под ключ" - от индивидуального технического задания, поступающего в конструкторское бюро, до пуско-наладочных работ готового оборудования, которые собственная сервисная служба проводит на объектах заказчиков. Кроме того, "Гидростенд" ведет непрерывную работу по расширению линейки гидрокомпонентов сверхвысокого давления собственного производства в рамках направления импортозамещения, аналогов которых нет у отечественных производителей.