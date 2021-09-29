Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»

В этом месяце резидент ОЭЗ "Дубна" компания "Гидростенд" завершает важнейший проект для АО "РСК "МиГ" - комплекс стендов автономной отработки систем самолета позволит тестировать работоспособность его механизмов без запуска двигателя.
Компания "Гидростенд" стала резидентом ОЭЗ "Дубна" ровно четыре года назад. В Инновационно-технологическом центре "Ломоносов" на правобережной площадке ее специалисты наладили разработку и производство гидрокомпонентов высокого давления, а также испытательного оборудования и стендов.
На данный момент компания "Гидростенд" выпускает широкую номенклатуру компонентов сверхвысокого давления, спроектировано и изготовлено различное испытательное и технологическое оборудование. Постоянными заказчиками оборудования, выпускаемого резидентом "Гидростенд", являются предприятия авиационной, нефтегазовой, машиностроительной и других значимых отраслей промышленности. Так, в сентябре этого года завершается крупный проект по разработке и производству целого ряда оборудования для АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", которое позволяет проводить испытания топливных систем, обслуживание и контроль параметров систем заправки самолетов. Одной из ключевых разработок в данном проекте стал стенд автономной отработки систем самолета, позволяющий без запуска двигателя протестировать работоспособность исполнительных механизмов.
За 4 года деятельности на территории ОЭЗ в Дубне компания реализовала более 50-ти уникальных проектов "под ключ" - от индивидуального технического задания, поступающего в конструкторское бюро, до пуско-наладочных работ готового оборудования, которые собственная сервисная служба проводит на объектах заказчиков. Кроме того, "Гидростенд" ведет непрерывную работу по расширению линейки гидрокомпонентов сверхвысокого давления собственного производства в рамках направления импортозамещения, аналогов которых нет у отечественных производителей.