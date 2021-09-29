США заявили об отсутствии планов возвращения войск в Афганистан

Минобороны США в данный момент не располагает планами повторного ввода американских войск в Афганистан. Об этом 28 сентября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«На данный момент, согласно решению президента [США Джо Байдена], мы ушли из Афганистана. Нам не поручали разработать какие-либо планы возвращения в Афганистан»,— сказал он на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США, трансляция которых ведется военным ведомством США.

Кроме того, в ходе своего выступления на слушаниях председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) до сих пор не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и остается террористической организацией.

По его словам, еще нужно выяснить, смогут ли талибы консолидировать власть или Афганистан распадется на части в результате последующей гражданской войны. Милли также не исключил, что террористы вновь станут организовывать атаки с территории страны.

27 сентября бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать новое правительство страны.

24 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание легитимности новых властей Афганистана, сформированных «Талибаном», зависит от выполнения ими обязательств в соответствиями резолюций Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Ашраф Гани в тот же день покинул страну.