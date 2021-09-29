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Известия.ru

В Китае открылась крупнейшая в мире аэрокосмическая выставка

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Крупнейшее в мире авиашоу прошло в Китае. Показ начался с фигур высшего пилотажа, передает телеканал «Известия». Впервые представлен самолет РЭБ J-16D, высотный беспилотник WZ-7. Аэрокосмическую выставку в Чжухай проводят раз в два года. Представлена 3D-модель комплекса космической станции. Авиасалон проходит с 28 сентяюря по 3 октября, основная тематика — военная и космическая техника.

Крупнейшее в мире авиашоу прошло в Китае. Показ начался с фигур высшего пилотажа, передает телеканал «Известия». Впервые представлен самолет РЭБ J-16D, высотный беспилотник WZ-7. Аэрокосмическую выставку в Чжухай проводят раз в два года. Представлена 3D-модель комплекса космической станции. Авиасалон проходит с 28 сентяюря по 3 октября, основная тематика — военная и космическая техника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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