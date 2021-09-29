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Российская газета

Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический бомбардировщик ВВС США

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Источник изображения: rg.ru

Во вторник, 28 сентября, Национальный центр управления обороной РФ во второй раз за последние три дня сообщил о появлении иностранного военного самолета неподалеку от российских границ.

На сей раз инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря, где наши средства воздушного пространства обнаружили чужой объект. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - рассказали в Национальном центре.

Дальше события развивались так. Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. После того, как воздушный шпион отвернул от государственной границы РФ, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - отметили в Национальном центре управления обороной.

Напомним, что двумя днями ранее стало известно о другом американском самолете, шедшем в сторону нашей госграницы. Это случилось 26 сентября над Тихим океаном. Национальный центр управления обороной РФ тогда сообщил, что три российских истребителя Су-35 вылетали для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н. Поняв, что его появление неподалеку от наших рубежей не осталось незамеченным, экипаж американского самолета отвернул от границы России.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-27
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