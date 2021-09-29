Замглавы холдинга «Алмаз-Антей» Александр Ведров: «Мы открыты для взаимодействия со всеми»

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», занимающий год от года высокие позиции в рейтингах мировых производителей вооружения, успешно осваивает новые промышленные и торговые площадки, как надежный производитель и поставщик гражданской продукции.

Сегодня «Алмаз-Антей» работает в самом широком спектре таких отраслей, как транспорт, ТЭК, связь, медицина, ЖКХ и других, рассказал в ходе общения с прессой заместитель генерального директора холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.

По его словам, «Алмаз-Антей» изначально создавался под решение военных задач – то есть разработку комплексов и систем противовоздушной и противоракетной обороны. В этой области «Алмаз-Антей» стал признанным мировым лидером. Именно на его предприятиях разработаны С-500 «Прометей», С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2» и другие системы и комплексы, известные всему миру.

Интересно, что «Алмаз-Антей» начал развивать направление производства продукции гражданского назначения еще до появления государственной программы диверсификации. Концерн начал реализацию собственных возможности, чтобы сравнительно быстро и недорого доработать под гражданскую продукцию военные технологии.

Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей". Источник: https://www.kupol.ru/

Переход военных технологий в гражданское русло начался с оборудования для организации гражданского воздушного движения (ОрВД). Затем военные инженеры занялись разработкой метеоборудования, средств связи и цифрового телевидения. Кроме того, приоритетным направлением развития гражданской продукции для концерна стал ТЭК.

«Концерном определены шесть основных направлений в которых мы работаем: это транспорт, ТЭК, медицина, связь, ЖКХ и так называемое промышленное производство, «производство средств производства»: станки, системы вторичной переработки сырья, обслуживание складов, стендовое оборудование, безэховые камеры, инструменты и прочие вещи», - рассказал журналистам Александр Ведров.

Так, в настоящее время «Алмаз-Антей» самым активным образом работает со всеми крупными нефтегазовыми компаниями, в первую очередь, с «Газпромом». Предприятия, входящие в состав холдинга, создают для газовой корпорации оборудование для добычи углеводородов и переработки нефти и газа.

Заместитель генерального директора холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров рассказывает о продукции холдинга Заместителю председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрию Ивановичу Борисову на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021. Источник: https://www.kupol.ru/

Александр Ведров привел в пример Ижевский электромеханический завод «Купол» - оборонное предприятие, известное, в первую очередь, зенитными ракетными комплексами семейств «Оса» и «Тор».

Как отметил Ведров, сегодня ижевское предприятие уделяет особое внимание развитию сектора гражданской продукции, и теперь все работы по изготовлению «гражданского» оборудования проводятся в специально созданном отдельном цехе.

По словам заместителя главы холдинга, сегодня завод «Купол» разрабатывает целый ряд гражданских проектов по созданию сложных систем охлаждения, в том числе для атомных станций. Уже заключены и выполняются контракты с несколькими атомными станциями, в том числе за рубежом – например, «Руппур» в Бангладеш и «Аккую» в Турции.

Кроме того, ИЭМЗ «Купол» производит уникальные гироскопы, промышленные газовые лучистые обогреватели и ряд препаратов медицинского направления. Вообще производство продукции для медицины – это новое и очень перспективное направление работы «Алмаз-Антея».

«Итог – взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное – чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым», - считает Александр Ведров.

Сегодня для каждого из дочерних предприятий концерна имеется долгосрочный план развития производства гражданской продукции, опирающийся на их специфику и производственные компетенции.