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Замглавы холдинга «Алмаз-Антей» Александр Ведров: «Мы открыты для взаимодействия со всеми»

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Александр Ведров
Заместитель генерального директора холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», занимающий год от года высокие позиции в рейтингах мировых производителей вооружения, успешно осваивает новые промышленные и торговые площадки, как надежный производитель и поставщик гражданской продукции.


Сегодня «Алмаз-Антей» работает в самом широком спектре таких отраслей, как транспорт, ТЭК, связь, медицина, ЖКХ и других, рассказал в ходе общения с прессой заместитель генерального директора холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.


По его словам, «Алмаз-Антей» изначально создавался под решение военных задач – то есть разработку комплексов и систем противовоздушной и противоракетной обороны. В этой области «Алмаз-Антей» стал признанным мировым лидером. Именно на его предприятиях разработаны С-500 «Прометей», С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2» и другие системы и комплексы, известные всему миру.


Интересно, что «Алмаз-Антей» начал развивать направление производства продукции гражданского назначения еще до появления государственной программы диверсификации. Концерн начал реализацию собственных возможности, чтобы сравнительно быстро и недорого доработать под гражданскую продукцию военные технологии.


Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник: https://www.kupol.ru/

Переход военных технологий в гражданское русло начался с оборудования для организации гражданского воздушного движения (ОрВД). Затем военные инженеры занялись разработкой метеоборудования, средств связи и цифрового телевидения. Кроме того, приоритетным направлением развития гражданской продукции для концерна стал ТЭК.


«Концерном определены шесть основных направлений в которых мы работаем: это транспорт, ТЭК, медицина, связь, ЖКХ и так называемое промышленное производство, «производство средств производства»: станки, системы вторичной переработки сырья, обслуживание складов, стендовое оборудование, безэховые камеры, инструменты и прочие вещи», - рассказал журналистам Александр Ведров.


Так, в настоящее время «Алмаз-Антей» самым активным образом работает со всеми крупными нефтегазовыми компаниями, в первую очередь, с «Газпромом». Предприятия, входящие в состав холдинга, создают для газовой корпорации оборудование для добычи углеводородов и переработки нефти и газа.


Заместитель генерального директора холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров рассказывает о продукции холдинга Заместителю председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрию Ивановичу Борисову на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021.
Источник: https://www.kupol.ru/

Александр Ведров привел в пример Ижевский электромеханический завод «Купол» - оборонное предприятие, известное, в первую очередь, зенитными ракетными комплексами семейств «Оса» и «Тор».


Как отметил Ведров, сегодня ижевское предприятие уделяет особое внимание развитию сектора гражданской продукции, и теперь все работы по изготовлению «гражданского» оборудования проводятся в специально созданном отдельном цехе.


По словам заместителя главы холдинга, сегодня завод «Купол» разрабатывает целый ряд гражданских проектов по созданию сложных систем охлаждения, в том числе для атомных станций. Уже заключены и выполняются контракты с несколькими атомными станциями, в том числе за рубежом – например, «Руппур» в Бангладеш и «Аккую» в Турции.


Кроме того, ИЭМЗ «Купол» производит уникальные гироскопы, промышленные газовые лучистые обогреватели и ряд препаратов медицинского направления. Вообще производство продукции для медицины – это новое и очень перспективное направление работы «Алмаз-Антея».


«Итог – взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное – чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым», - считает Александр Ведров.


Сегодня для каждого из дочерних предприятий концерна имеется долгосрочный план развития производства гражданской продукции, опирающийся на их специфику и производственные компетенции.

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Кредитование
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Бангладеш
Россия
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Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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Тор ЗРК
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