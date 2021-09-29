«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»

На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы

Председатель комитета начальников штабов армии США Марк Милли во время встречи со своим российском коллегой Валерием Герасимовым поставил вопрос о возможности использования Пентагоном военных баз РФ в Центрально-Азиатском регионе. «Газета.Ru» разбиралась, зачем американцам нужны российские базы - и на каких условиях возможен положительный ответ Москвы.

Нужен плацдарм для беспилотников

По данным The Wall Street Journal, члены Совета национальной безопасности США увидели в словах президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в июне 2021 года некое «указание» на то, что Россия могла бы рассмотреть возможность размещения солдат США на российских базах в интересах борьбы с терроризмом. По этой причине, отмечают источники издания, Совет и поручил Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

«Если кардинально улучшатся отношения России и США, будут сняты все санкции, налажено взаимодействие по линии оборонных ведомств, тогда, теоретически, это возможно, - рассказал «Газете.Ru» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. - Но так как этого не предвидится в обозримой перспективе, то и американцев на наших военных базах тоже не будет. Нужен другой уровень отношений».

Сообщения о том, что Вашингтон ищет в Центральной Азии базу, с которой военные могли бы проводить операции в Афганистане, появились еще весной этого года. Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на действующих и бывших чиновников администрации Байдена, что в качестве плацдарма для операций с применением беспилотников рассматривается Узбекистан.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае провел в Узбекистане и Таджикистане переговоры по вопросам безопасности. По некоторым данным, речь шла именно о военных базах.

«Шаг к измене российским интересам»

На данный момент Россия имеет действующие военные базы в 10 странах - всего 21 объект. Обсуждается создание новых военных баз России в Египте, Вьетнаме и Судане. США, в свою очередь, по данным журнала The Nation, содержат около 800 военных баз за пределами своей территории. В Германии содержатся 172 базы, 113 - в Японии и 83 - в Южной Корее. Сотни гарнизонов разбросаны по 80 странам мира, включая Австралию, Болгарию, Колумбию, Катар и Кению.

Сейчас Пентагон интересуют российские объекты в Киргизии и Таджикистане.

Соглашение между Москвой и Бишкеком о создании в Киргизии Объединенной российской военной базы было заключено в 2012 году. В ее состав входят: авиационная база Кант, 954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России и 338-й узел связи ВМФ РФ «Марево», обеспечивающий связь в диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ РФ с подлодками на боевом дежурстве.

Российская военная база в Таджикистане создавалась в 2004-2005 годах на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии. В ее составе - ряд частей и подразделений, расположенных в трех городах республики, а также три полигона - Ляур, Момирак и Самбули. Численность военнослужащих базы в настоящее время - около 7500 человек.

«Само это обращение говорит о том, что у американцев практически не осталось никаких зацепок в Центральной Азии. Это подтверждает тот факт, что для Америки уход из Афганистана - тяжелейшее геополитическое поражение, - сказал «Газете.Ru» доктор военных наук Константин Сивков. - Если бы это было не так, они бы не просили нас разрешить им присутствовать на наших базах. Но США сегодня являются для России вероятным противником. Эта страна - мировой лидер в проведении антироссийской политики. Поэтому идти навстречу США нет никаких оснований. Это шаг к измене российским интересам»

США уже размещали своих военных в странах Центрально-Азиатского региона. В 2001-2014 годах они находились на территории аэропорта Манас около столицы Киргизии Бишкека. В 2001-2010 годах здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2010-2014 – база транзитных перевозок ВВС США. В Южном Узбекистане на военном аэродроме Карши-Ханабад американская военная база действовала в 2001-2005 годах. Так же в 2011-2013 годах они интересовались аэродромом Айни близ Душанбе.

«Нулевые годы - тот период, когда между Россией и США были самые радужные отношения. После страны Центрально-Азиатского региона - Таджикистан, Узбекистан, Киргизия - по рекомендации России отказались от размещения в дальнейшем американских баз на своих территориях», - сказал Сивков.

Два варианта согласия

По мнению Сивкова, размещение американских военных на российских базах в Киргизии и Таджикистане маловероятно, но возможно в двух случаях.

«Скорее всего, Россия не согласится на такой шаг. Вместе с тем, сохраняется минимальная вероятность, что она согласимся в обмен на то, что американцы пустят наших солдат на свои объекты в других странах. Это бартер. Такой бартерный вариант менее вероятен, чем отказ, но его реальность сохраняется. Самый маловероятный вариант - Россия согласится их разместить при условии, что американцы будут платить очень большую аренду», - сказал Сивков.

Самое продолжительное сотрудничество России и США велось именно по Афганистану - оно не прекращалось даже в период охлаждения отношений в 2008 году. Правительство России в 2012 году официально разрешило НАТО использовать воздушный транзит через Ульяновск для обеспечения сил коалиции в Афганистане.

«В то время Россия старалась сохранить таким образом свой статус-кво. Транзит возник, когда в отношения России и США «потеплели», потом соглашение продлевалось. Сейчас транзит закончился - американцы ушли из Афганистана», - сказал Сивков.

Впрочем, транзит через Ульяновск не был масштабным.

«Было соглашение, что Россия предоставляет транзит, оборудовали там перевалочный пункт, но как такового транзита не было. Была пробная переброска, но то, что задумывалось - не состоялось. США перебрасывали ограниченные грузы через нашу территорию, но все это быстро закончилось. Были попытки перезагрузки, но безрезультатные», - заключил генерал-лейтенант Бужинский.

В свою очередь зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская считает предложение Милли "нереализуемыми мечтами".

«Может быть, кто-то плохо спал, можно мечтать о всяком, но нужно понимать шансы на реализацию своих желаний. Наверное, те, кто предложил разместить военных США на российских базах, кофе с утра не выпил и не проснулся, когда это говорил», - заявила экс-прокурор Крыма в разговоре с «Газетой.Ru».

Ирина Альшаева