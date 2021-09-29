Войти
ТАСС

Российский Су-27 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США

250
0
0
Cтратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США
Cтратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Национальном центре управления обороной сообщили, что нарушения государственной границы России не допустили

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Южного военного округа обнаружили и сопроводили над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

По информации НЦУО, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственной границы России.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - указали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
10.12.2020
Путин в ярости: тридцать иностранных самолетов-шпионов приближались к российским границам (The National Interest, США)
12.10.2020
Активность НАТО: Лавров выразил обеспокоенность Дании
25.02.2019
Швеция возмущена: Су-27 перехватил самолет-разведчик
22.06.2017
Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
19.04.2016
Су-27 выполнил «бочку» над самолетом-разведчиком США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?