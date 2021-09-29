Войти
WarSpot

Bandvagn 410: новый вездеход шведской армии

426
0
0

Шведская армия обновляет парк сочленённых вездеходов. Вчера, 27 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Управление материального снабжения обороны Швеции (FMV) заказало 127 машин Bandvagn 410.

Гусеничные вездеходы Bandvagn 410, также известные как BvS10 MkII, выпускаются компанией BAE Systems Hägglunds с 2013 года. Внешне они повторяют своих предшественников (первое поколение BvS 10), но существенно мощнее и вместительнее их.

Гусеничный бронетранспортёр Bandvagn 410

Источник изображения: forsvarsmakten.se

В рамках контракта шведская армия получит 127 машин Bandvagn 410. Поставки запланированы в период с 2022 по 2024 год. Ранее о закупке однотипных сочленённых бронетранспортёров объявили Нидерланды.

Bandvagn 410 представляет собой гусеничный амфибийный вездеход. В сравнении с BvS 10 новые машины имеют повышенную защиту от мин и большую грузоподъёмность. В шведской армии сочленённые вездеходы используются в четырёх модификациях: военно-транспортной, медицинской, грузовой и командной. Вездеходы способны развивать скорость до 65 км/ч по ровной поверхности и передвигаться вплавь со скоростью 4 км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
Медицина
Похожие новости
06.01.2016
Эстония закупает в Норвегии шасси БМП CV9030N
23.12.2013
Швеция покупает дополнительную партию вездеходов BvS10
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
06.02.2012
BAE Systems получила контракт на поставку шведской армии 48 сочлененных гусеничных машин BvS10
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?