Bandvagn 410: новый вездеход шведской армии

Шведская армия обновляет парк сочленённых вездеходов. Вчера, 27 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Управление материального снабжения обороны Швеции (FMV) заказало 127 машин Bandvagn 410.

Гусеничные вездеходы Bandvagn 410, также известные как BvS10 MkII, выпускаются компанией BAE Systems Hägglunds с 2013 года. Внешне они повторяют своих предшественников (первое поколение BvS 10), но существенно мощнее и вместительнее их.

Гусеничный бронетранспортёр Bandvagn 410 Источник изображения: forsvarsmakten.se

В рамках контракта шведская армия получит 127 машин Bandvagn 410. Поставки запланированы в период с 2022 по 2024 год. Ранее о закупке однотипных сочленённых бронетранспортёров объявили Нидерланды.

Bandvagn 410 представляет собой гусеничный амфибийный вездеход. В сравнении с BvS 10 новые машины имеют повышенную защиту от мин и большую грузоподъёмность. В шведской армии сочленённые вездеходы используются в четырёх модификациях: военно-транспортной, медицинской, грузовой и командной. Вездеходы способны развивать скорость до 65 км/ч по ровной поверхности и передвигаться вплавь со скоростью 4 км/ч.