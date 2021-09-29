Третий патрульный корабль LMS прибыл в Малайзию

Головной построенный китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. для ВМС Малайзии патрульный корабль Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS) на этапе испытаний, 2019 год.

ЦАМТО, 28 сентября. По информации малазийских СМИ, 25 сентября на военно-морскую базу Сепанггар в Кота-Кинабалу (штат Сабах) после 7-дневного перехода прибыл третий патрульный корабль прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) класса "Керис" – "Бадик".

Как сообщал ЦАМТО со ссылкой на малазийскую компанию Boustead Naval Shipyard (BNS), 14 сентября на предприятии выступающей ее партнером китайской компании Wuchang Shipyard в г.Цидун (пр.Цзянсу, Китай) состоялась передача командованию ВМС Малайзии нового патрульного корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) класса "Керис".

"Бадик" является третьим из четырех заказанных в 2017 году кораблей LMS. После принятия на вооружение он войдет в боевой состав 11-й эскадры ВМС Малайзии и будет размещен на военно-морской базе Сепанггар.

Министерство обороны Малайзии 23 марта 2017 года заключило с компанией Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd контракт на поставку ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. BNS выступала основным подрядчиком проекта и должна была обеспечить поставку кораблей совместно с китайской корпорацией CSOC. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены Wuchang Shipbuilding в Китае, еще два – на верфи BNS в Лумуте (Малайзия).

В марте 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии все четыре корабля должны быть построены в Китае, а стоимость поставки снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов (205 млн. долл.).

Церемония передачи головного корабля (111) "Керис" ВМС Малайзии состоялась 31 декабря 2019 года. 17 января 2020 года корабль прибыл на базу Сепанггар. Второй корабль, "Сунданг", прибыл на базу 24 января 2021 года и вошел в боевой состав флота в марте 2021 года.

Строительство третьего корабля началось 18 сентября 2019 года, церемонии спуска на воду состоялась на предприятии в Ухане (Китай) 28 октября 2020 года. Спуск на воду четвертого корабля (б.н. 114, вероятно будет назван "Ренконг") состоялся в декабре 2020 года. Планируется, что он будет передан ВМС Малайзии в ноябре 2021 года.