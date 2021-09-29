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Известия.ru

Путин заявил об индексации довольствия военнослужащим в 2023 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в России проиндексируют довольствие на 5% дополнительно. Об этом во вторник, 28 сентября, заявил президент России Владимир Путин.


«В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», — сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Кроме того, российский лидер отметил, что принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год.

Таким образом, как отметил российский президент, будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался в последние годы.

Ранее, 13 сентября, Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Поручение дано российскому правительству.

31 августа глава государства подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям. Выплаты осуществят в этом месяце, они начались с 6 сентября.

Как объяснял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, такая выплата будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.

Кроме того, согласно постановлению правительства от 24 мая, военнослужащим, полицейским, росгвардейцам, пожарным и некоторым другим силовикам с 1 октября текущего года повысят оклады на 3,7%.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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