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ТАСС

В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель

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Всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone
Всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone.
Источник изображения: "Съемка с воздуха"/ТАСС

Seadrone успешно прошел испытания

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали и успешно испытали уникальный всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone, который способен приводняться и взлетать с воды, а также вести работы в Арктическом регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Съемка с воздуха".

"В мире давно ведутся разработки спасательных дронов, но зачастую для специальных задач переоборудуются стандартные беспилотники. Такие дроны имеют ряд ограничений по погодным условиям, автоматическому выполнению задач, также без возможности приводнения, осуществления полетного задания при сильных порывах ветра с песком и пылью", - отметили в пресс-службе.

Первый отечественный беспилотник-спасатель прошел испытания в Карском море, где были проведены учения по спасению выпавшего за борт человека. В условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры беспилотик Seadrone в автоматическом режиме обнаружил человека и вернулся на палубу морского судна.

На испытаниях в Дубае была проверена работоспособность изделия и его комплектующих при воздействии агрессивных факторов окружающей среды, таких как высокая температура воздуха (до плюс 55 градусов по Цельсию), повышенная влажность воздуха (до 80%), морская вода и соль, пыль и песок.

"Для выполнения работы в арктических широтах, а также в странах Африки и Ближнего Востока дрон оснащен полностью герметичной винтомоторной группой. Таким образом, он выдерживает температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию без перегрева и обморожения", - отметили в компании.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
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1 комментарий
№1
29.09.2021 02:49
Цитата, q
В условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры беспилотик Seadrone в автоматическом режиме обнаружил человека и вернулся на палубу морского судна.
Хоть круг то спасательный сбосил?
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