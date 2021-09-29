В бывших советских военных училищах Узбекистана будут учить иностранных офицеров

В вузах Минобороны Узбекистана будет проводиться подготовка военных кадров для зарубежных государств.

Соответствующее постановление 20 сентября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает gazeta.uz., учеба военных кадров зарубежных государств в военных вузах Узбекистана будет организовывать Минобороны на основании официального обращения иностранных государств по согласованию с Советом безопасности при президенте страны.

Зарубежным военным кадрам по окончании учебы будут присваиваться воинское звание «лейтенант» и категория по специальности. Обучение будет вестись на безвозмездной, льготной и платной основе.

Сейчас подготовкой офицеров в Узбекистане занимаются Академия Вооруженных сил, Военно-медицинская академия Вооруженных сил и три военных училища - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное, Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное и Джизакское высшее военное авиационное, а также Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи.