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РИА Новости

Военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты еще на 5%

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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году.

"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.

Ранее глава государства предложил индексировать зарплаты в этой сфере, чтобы они росли быстрее инфляции.

В сентябре военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.

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Путин Владимир
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