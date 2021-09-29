Экс-начальник управления Минобороны считает, что Россия не пойдёт на размещение военных США на базах в Центральной Азии

Другой эксперт полагает, что такое сотрудничество возможно

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва не согласится на размещение войск США на российских базах в Таджикистане и Киргизии, считает бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"России ни в коем случае нельзя на это соглашаться и даже вести переговоры на эту тему не следует", - сказал Ивашов "Интерфаксу" во вторник.

Он заявил, что появление военных США на базах РФ и даже переговоры на эту тему могут быть негативно восприняты Китаем и государствами Центральной Азии.

Ивашов сказал, что для США после ухода из Афганистана было бы выгодно разместить больше военных в Центральной Азии, в том числе, для контроля над Россией и сдерживания Китая.

Другой эксперт считает, что размещение военных США на российских базах в Центральной Азии может стать "территорией сотрудничества".

"Обе стороны в таком случае покажут, что они не агрессивны, что они готовы к взаимодействию, особенно, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал "Интерфаксу" во вторник главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Малашенко.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщило, что председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли обсуждал с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными баз РФ в Центральной Азии.

В Москве эту информацию не комментируют.

"Я никак не комментирую эту тему", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Вашингтона пока нет планов использования российских баз в Центральной Азии, сообщил во вторник посол США в Казахстане Уильям Мозер.

Герасимов и Милли провели переговоры 22 сентября в Финляндии. "В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - заявили в Минобороны РФ 22 сентября.

Российско-американские контакты по линии военных состоялись после вывода из Афганистана войск США и их союзников, прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

17 сентября президент РФ Владимир Путин назвал уход войск США из Афганистана "поспешным выводом, если не сказать, бегством".

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные сообщали, что базу усиливают новым вооружением, в том числе боевыми машинами пехоты и танками.