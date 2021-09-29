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WarSpot

ВМС США получили «Шершни» третьего поколения

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Источник изображения: warspot.ru

Уже до конца этого года на американских авианосцах появятся «Супершершни» нового поколения. Вчера, 27 сентября, пресс-служба компании Boeing объявила о передаче ВМС США первой пары истребителей F/A-18 Block III.

В ближайшие месяцы пара F/A-18 Block III уже в составе ВМС США завершит цикл «испытаний и оценки». В американском флоте указывают, что первые «Шершни» третьего поколения поступят в боевые подразделения уже до конца года.

Отправка истребителя F/A-18 Block III военно-морским силам США

Программа по созданию и техническому обслуживанию палубных истребителей Super Hornet рассчитана на 25 лет и должна была завершиться в 2020 году. Из-за отставания в разработке истребителей F-35 и новых экспортных заказов Boeing продолжил работу по улучшению «Шершней» и в 2017 году представил его новейшую модификацию F/A-18 XT (Advanced Super Hornet).

Командование ВМС США одобрило финансирование программы модернизации самолётов F/A-18E/F Super Hornet, назвав её Block III. До версии Advanced Super Hornet будет обновлён весь действующий парк истребителей F/A-18 Super Hornet. Кроме того, с Boeing подписан контракт на постройку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Block III.

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Страны
США
Продукция
F-18
F-35
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Boeing
Проекты
2020-й год
Авианосец
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