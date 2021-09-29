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ТАСС

Эксперты считают, что новая гиперзвуковая ракета США не является прорывным оружием

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Гиперзвукая ракета
Гиперзвукая ракета.
Источник изображения: © Raytheon Missiles & Defense via REUTERS

Как отметил директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, Россия обладает компетенциями, позволяющими противодействовать этой ракете

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Испытанная в понедельник в США гиперзвуковая ракета, скорость которой в пять раз превысила скорость звука, не является прорывным образцом вооружений. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС военные эксперты.

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов сообщил в беседе с ТАСС, что результаты испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты не могут считаться полностью достоверными. "Эти испытания не вызывают доверия: сначала американцы говорили, что им нужно гораздо больше времени, был ряд неудачно завершенных испытаний. Теперь же они заявляют о завершении проектирования и создания этого оружия, а также о проведении полных испытаний", - отметил Коновалов.

По его словам, новая американская ракета "не станет прорывным образцом вооружений". "Заявленные американцами характеристики не превосходят того, что заявлено РФ", - проинформировал Коновалов.

Как отметил эксперт, Россия обладает компетенциями, позволяющими противодействовать новой американской ракете. "Новейшие российские средства ПВО - это отличный контраргумент для данного оружия", - подытожил Коновалов.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский подчеркнул в беседе с ТАСС, что этап развития гиперзвукового оружия, достигнутый американцами, был пройден еще Советским Союзом. "Судя по тому, что опубликовали американцы, они провели испытания демонстратора гиперзвуковой крылатой ракеты, способной развивать скорость до пяти махов [до пяти чисел Маха]. Это этап, который Советский Союз прошел, когда создавал изделие 4202, гиперзвукового блока", - сообщил эксперт.

В понедельник, 27 сентября, Министерство обороны США сообщило об успешном проведении Управлением перспективных исследований и разработок DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) испытаний гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превысила скорость звука. Пентагон не уточнил обозначения ракеты, однако известно, что ее создала американская корпорация Raytheon Technologies.

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Страны
Россия
США
Компании
DARPA
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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