ВС Мозамбика продемонстрировали военную технику, недавно приобретенную у компании Paramount Group

ЦАМТО, 28 сентября. В рамках празднования Дня вооруженных сил Мозамбика на военном параде была продемонстрирована недавно закупленная военная техника, в том числе бронетранспортеры "Мародер", а также вертолеты Ми-8/17, Ми-24 и "Газель".

Все поставки были реализованы южноафриканской компанией Paramount Group.

Как сообщает Defenceweb.co.za, на параде, состоявшемся 25 сентября в Пембе, были представлены четыре бронемашины "Мародер" (производства южноафриканской компании Paramount Group), оснащенные турелями с крупнокалиберными пулеметами, а также ударный вертолет Ми-24 (с.н. FA-117), вооруженный транспортный вертолет Ми-8/17 (с.н. FA-093) и легкий боевой вертолет "Газель".

ББМ "Мародер" впервые были идентифицированы в Мозамбике в конце 2020 года, а вертолеты, вероятно, были поставлены в начале этого года. Ресурс Zitamar News ранее сообщал, что мозамбикские пилоты, прошедшие подготовку в ЮАР, будут управлять четырьмя вертолетами "Газель", а два вертолета российского производства, Ми-17 и Ми-24, будут управляться украинскими экипажами.

Местный военный эксперт Нуну Рожейро в конце прошлого года сообщал, что Мозамбик получит несколько вертолетов Ми-17 и Ми-24, модернизированных на мощностях компании Paramount Group. Несмотря на то, что в Мозамбике имеются собственные вертолеты Ми-24 и Ми-17, все они считаются неисправными и к эксплуатации непригодны.

В декабре прошлого года ресурс Africa Intelligence сообщил, что соглашение между Мозамбиком и Paramount включает поставку, как минимум, 12 бронемашин "Марадер" и четырех вертолетов "Газель", которые должны быть поставлены к февралю 2021 года.

По данным Africa Intelligence, 15 мозамбикских пилотов прошли обучение в ЮАР на базе Paramount Technical Training Academy. Кроме того, по данным Daily Maverick, компания Burnham Global на территории Мозамбика провела обучение личного состава ВС страны навыкам эксплуатации бронетехники.

Paramount и Burnham Global 23 февраля этого года объявили о подписании многомиллионного контракта с правительством неназванной африканской страны, предусматривающего предоставление консультационных услуг и обучение военнослужащих. По оценке, заказчиком данных услуг является Мозамбик.