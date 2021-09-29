Факти (Болгария): боевая мощь! Россия продолжает строить и модернизировать атомные подводные лодки

Комментарии болгарских читателей к любой информации о России, а уж тем более о ее военной мощи, демонстрируют глубокий раскол в обществе этой балканской страны. Так статья о модернизации подводного флота России вызвала диаметрально противоположные суждения — от «русские способны только консервные банки штамповать» до «чем сильнее Россия, тем безопаснее жить в мире».

Несмотря на то, что российский подводный флот состоит в основном из устаревших, но еще действующих кораблей советской эпохи, в России полным ходом идет процесс модернизации, не вдаваясь в подробности утверждают "Факти".

В 2026 и 2027 годах "Севмаш" поставит две улучшенные версии стратегических ядерных подводных лодок 955А "Борей-А" - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Название первой - "Дмитрий Донской" - в соответствии с флотской традицией перейдет от предыдущего атомного подводного крейсера, который, в свою очередь, останется в составе флота как номерная субмарина (ТК-208) и продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники.

"Дмитрий Донской" (ТК-208) - самая большая в мире действующая подводная лодка, одна из самых старых (введена в эксплуатацию в 1982 г.). Скорее всего, она останется в строю до 2026 года.

Планируется, что до конца 2021 года в состав ВМФ России поступит атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А".

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Комментарии

Саабри

Вместо того, чтобы ремонтировать дороги, делают консервные банки.

az#Контрапропаганда

Не о чем беспокоиться! Чем слабее США и сильнее Россия, тем безопаснее жить в мире!

Анонимен

Тем, кто очень радуется боевой мощи России, не стоит забывать, что мы по ту сторону барьера. Завтра они могут направить эту мощь против нас. Русские не раз демонстрировали свою ненависть к нам. Не ждите пощады.

Браво

Хорошая новость! И у добра должны быть кулаки.

Хаха хаха ха

А другую их гордость не помните? Атомную подлодку "Курск"? Гроб, как и вся русская техника!

Бесен Язовец

Если российский подводный флот устарел, то флот ковбоев - реликвия!

оня с коня

Россия хочет сделать "молодежь" из своих подлодок-"старичков". Для этого ей потребуются волшебное слово "абракадабра" и вода из Индии. А когда это, возможно, случится… янки не поздоровится! Однако у Америки нет чувства юмора, это факт, она часто все воспринимает слишком буквально, а значит, она совершенно всерьез кинется преодолевать мнимое отставание от Мужикистана.