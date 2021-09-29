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Российская газета

Программа замены парка армейских УАЗов сорвалась на Украине

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Источник изображения: vitalykuzmin.net

Программа "Сайгак" по замене в украинской армии советских внедорожников УАЗ более современными автомобилями провалилась.

"Сайгака не будет", - написал в соцсети заместитель министра обороны Украины Александр Носов. 30-процентная прибавка к стоимости за адаптацию современных пикапов к армейским нуждам чрезмерна и отдает коррупцией, считает чиновник.

Ранее ВСУ заявили о намерении заменить советские внедорожники и пестрый автопарк, образовавшийся после 2014 года, на современные автомобили. В рамках программы "Сайгак" планировались поставки пикапов Toyota Hilux с последующей их модернизацией для нужд военных на предприятии "Украинская бронетехника".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
Toyota
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