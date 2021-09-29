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Известия.ru

Военный эксперт оценил «план» США по использованию баз РФ в Средней Азии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Информация издания The Wall Street Journal о том, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане в целях борьбы с терроризмом, не соответствует действительности. Об этом 28 сентября телеканалу РЕН ТВ заявил полковник запаса, военный эксперт Валерий Мураховский.


Он заявил, что информация американского СМИ «на их совести». Эксперт добавил, что сам таким источникам не верит.

Вопрос, о котором написало издание, сейчас не актуален для России, однако ранее он обсуждался, подтвердил эксперт.

«Американцы продемонстрировали полную неготовность взаимодействовать с Россией в борьбе совместно с террористической угрозой, в том числе на территории Афганистана», — заключил Мураховский.

Как сообщило The Wall Street Journal, генерал Милли действовал по поручению Совета национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена. США объясняли свою заинтересованность российскими базами «реагированием на любые террористические угрозы в Афганистане».

По данным газеты, Герасимов не дал своему американскому коллеге каких-либо обещаний по этому вопросу.

22 сентября в Финляндии в ходе встречи Герасимов и Милли обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

Неделей ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала страны с наибольшей угрозой терроризма. К ним она отнесла Йемен, Сомали, Сирию и Ирак. При этом Афганистан американская разведка в приоритет не ставит.

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