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WarSpot

HAWC: гиперзвуковая ракета, которая летит

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Американские ВВС празднуют победу над гиперзвуком. Вчера, 27 сентября, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США сообщила об успешных испытаниях ракеты HAWC.

«Цели миссии заключались в следующем: безопасное отделение от самолёта-носителя, зажигание и разгон ракеты-носителя, разделение ракеты-носителя и стартового двигателя, а также крейсерский полёт. Все основные задачи тестирования были выполнены», — сообщили в пресс-службе DARPA.

Рендер гиперзвуковой ракеты HAWC

Источник изображения: darpa.mil

В DARPA указывают, что в отличие от других проектов гиперзвуковых ракет, где боеголовка доставляется в верхние слои атмосферы или даже за её пределы, откуда планирует к цели, HAWC «лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и манёвренность затрудняют своевременное обнаружение». Также, по словам разработчиков, ракета обладает значительной кинетической энергией даже без фугасных взрывчатых веществ.

HAWC — одна из многочисленных программ Минобороны США по созданию гиперзвукового оружия. Ранее ВВС США провели два неудачных тестирования гиперзвуковой ракеты проекта ARRW.

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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
ГЗЛА
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