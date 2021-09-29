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США и Франция объединились против российского присутствия в Африке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Франции Флоранс Парли обсудил ситуацию в африканском регионе Сахель и подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают действия Парижа.

«Министр Остин высоко оценил лидерство Франции в борьбе с терроризмом в регионе и заверил ее (Парли - ИФ) в неизменной поддержке Соединенными Штатами этой важной миссии», - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В нем отмечается, что стороны договорились продолжить регулярные консультации по ситуации в Сахеле.

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, напоминает Интерфакс.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что намерен глубоко трансформировать французское военное присутствие в Сахеле, в частности, в Мали. Эта трансформация означает сокращение численности французских войск в регионе и завершение антитеррористической операции под кодовым названием «Бархан». Борьбу с террористическими группировками, по замыслу Парижа, продолжит международная коалиция из стран региона и Европы. Он добавил, что в Мали останется несколько сотен французских военных из более чем 5 тыс. 

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).

Намерение Мали привлечь российскую ЧВК вызвало крайне негативную реакцию во Франции и Евросоюзе в целом. 

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Проекты
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