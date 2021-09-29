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ТАСС

НПО "Искра" обсудило с "Газпромом" создание спутников слежения за системой газоснабжения

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Газпром
Газпром.
Источник изображения: РИА Новости

Как уточнили в научно-производственном объединении, такое сотрудничество позволит решить задачу охраны окружающей среды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Искра" (входит в Роскосмос) обсудило на совещании по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в ПАО "Газпром" проект создания группировки спутников для мониторинга объектов Единой системы газоснабжения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО во вторник.

"Одной из актуальных тем мероприятия стал проект создания малых космических аппаратов для мониторинга объектов Единой системы газоснабжения на базе универсальной космической платформы", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в НПО "Искра", такое сотрудничество позволит решить задачу охраны окружающей среды, в том числе по контролю выбросов парниковых газов.

В совещании приняли участие представители администрации и дочерних обществ ПАО "Газпром", ведущие разработчики, производители, поставщики оборудования и материалов. Также в рамках мероприятия были рассмотрены задачи внедрения инновационных технологий, цифровизации газовой отрасли.

В свою очередь заместитель генерального директора - директор по продажам НПО "Искра" Арсений Лобанов представил доклад по решениям для газоперекачивающих агрегатов. "Конкретные технические решения, которые презентованы на совещании, позволят нам как модернизировать действующий парк агрегатов, так и должны стать стандартами качества для новой продукции", - отметил Лобанов.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" НПО "Искра" подписало с крупными нефтегазовыми компаниями контракты на поставку оборудования на сумму 6 млрд рублей, в том числе на поставку газоперекачивающих агрегатов, компрессоров и комплектов материальных частей.

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