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Интерфакс-АВН

Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии

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Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Тбилиси. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник вошли в территориальные воды Грузии, сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД республики.

По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках визита корабли НАТО проведут совместные с департаментом Береговой охраны Грузии учения.

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Болгария
Грузия
Испания
Италия
Румыния
Турция
Проекты
NATO
Военные учения
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