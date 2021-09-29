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США сократят поставки F-35

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Источник изображения: Фото: f35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2022 году поставит заказчикам меньше истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, чем планировалось ранее, в соответствии с графиком, пересмотренным с учетом воздействия коронавирусной инфекции COVID-19 на персонал и производство, сообщает Bloomberg.

В 2022 году компания вместо запланированных 158-163 самолетов поставит 151-153 истребителя. В 2023 году намечено поставить 156 самолетов. В текущем году крупнейший подрядчик Пентагона должен поставить 133-139 истребителей.

По мнению авиационного аналитика Teal Group Ричарда Абулафии, пересмотренный график Lockheed Martin «показывает производственные ограничения и сбои в цепочке поставок в результате пандемии и, возможно, других причин». По его словам, «это не те 170 с лишним [самолетов], которые мы [ежегодно] ожидали в следующие несколько лет».

В сентябре член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов в колонке для ТАСС заметил, что при создании сопла подъемно-маршевого двигателя американского истребителя пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II была использована идея, воплощенная в советском палубном истребителе вертикального взлета и посадки Як-141.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
Як-141
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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