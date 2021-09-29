На кафедре ВУНЦ СВ создаются новые средства преодоления минно-взрывных заграждений

Робототехнический комплекс «Уран-6», предназначенный для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях и площадного разминирования территорий.

ЦАМТО, 28 сентября. Молодые ученые – сотрудники кафедры инженерно-технического обеспечения Военного института (инженерных войск) ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ" разрабатывают новые средства преодоления минно-взрывных заграждений.

На основе анализа условий организации, способов и средств преодоления минно-взрывных заграждений на путях движения и маневра войск, существующих мин, состоящих на вооружении в армиях ведущих иностранных государств, способов и средств их установки, специалисты разработали две конструкции минных тралов для боевых колесных машин, используемых совместно с электромагнитной приставкой и устройствами для траления штыревых мин.

Разработанная конструкция модульного минного трала сплошного траления состоит из механизма подвески, несущей рамы двухотвальной конфигурации с подвижно закрепленными на раме копирующими секциями, выносного устройства на девяти выносных пружинах, электромагнитной приставки.

В состав каткового минного трала для боевых колесных машин вошли: тяговая (несущая) рама; модульно-секционные поворотные конструкции; механизм подвески с устройством обеспечения копирования профиля пути и катковым рабочим органом; выносное устройство траления мин; устройство догрузки минного трала, а также устройство траления противобортовых мин и постановщик помех.

Новые разработки обусловлены переходом на защищенные платформы нового поколения с мощностью силовых установок, позволяющих осуществлять на них монтаж минных тралов и другого оборудования.

Результаты подтверждены одним патентом на изобретение и семью патентами на полезную модель, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.