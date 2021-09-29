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ЦАМТО

Россия противопоставит С-500 новой гиперзвуковой ракете США

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Пусковая установка С-500 «Прометей»
Пусковая установка С-500 «Прометей».
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 28 сентября. США смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, но Россия способна нейтрализовать эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в Пентагоне заявили, что смогли "разогнать" в ходе испытаний свою гиперзвуковую ракету до скорости, в пять раз превышающей скорость звука. При этом проходящая госиспытания российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать максимальную скорость около 9М, отмечает агентство.

"США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. По предварительным оценкам, они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство этих ракет на рубеже ближайших пяти лет", – считает И.Коротченко.

"В этой связи России нужно увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, способные гарантировано перехватывать цели такого класса. То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу", – подчеркнул И.Коротченко.

В настоящее время Россия является единственной страной в мире с состоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В частности, в российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым ракетным блоком "Авангард".

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С-500
Циркон-С 3М22
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Гособоронзаказ
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