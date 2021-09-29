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Российская газета

В России создана система охраны с роботами-часовыми

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Источник изображения: РИА Новости

НПО "Электромашина" разработало первую в России роботизированную систему охраны периметра "Прометей". Защита от несанкционированного проникновения возложена на дистанционно управляемые боевые модели с крупнокалиберными пулеметами.

- В систему входит до 16 боевых модулей. Они обнаруживают приближение к запретной зоне, оповещают об этом и при необходимости защищают охраняемый объект. Оператор находится в любом удобном месте и с пульта управляет работой "Прометея", переключаясь на приоритетный модуль, - рассказал ТАСС генеральный директор "Электромашины" Игорь Афанасьев.

Команды нарушителю подаются через имеющиеся в боевых модулях громкоговорители: голосом оператора или автоматически. "Прометей" предназначен для охраны особо важных объектов силовых ведомств и режимных предприятий.

- От софта до самого боевого модуля - полностью разработка НПО, - отметил Афанасьев. - Наша специализация: приводы, системы управления, программное обеспечение, - то, в чем мы в настоящий момент сильны и компетентны.

В 2020 году РВСН показали роботизированную систему охраны стартовых позиций баллистических ракет, устроенную по тому же принципу, что и "Прометей". Стационарные боевые модули с пулеметами и гранатометами способны привести прицельный огонь в радиусе 400 метров. Система может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах. В последнем случае команду на поражение отдает оператор.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
Электромашина
Проекты
2020-й год
Робот
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