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Российская газета

Проверка на прочность: к чему привел взрыв ракеты в шахте подлодки ТК-17

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ТК-17 после взрыва ракеты в шахте.
ТК-17 после взрыва ракеты в шахте.
Источник изображения: Архив ПО "Севмаш"

27 сентября 1991 года на тяжелом подводном крейсере ТК-17 (проект 941 "Акула") во время учебного пуска в шахте взорвалась ракета.

Инцидент произошел в Белом море, где экипаж планировал запустить учебную ракету. Однако после соответствующей команды автоматика отменила пуск. В причинах разобраться не успели, поскольку ракета загорелась и взорвалась прямо в пусковой шахте. Точнее было три взрыва: это последовательно взорвались все три ступени 100-тонной ракеты. Вследствие чего оторвало защитную крышку шахты (она улетела далеко в море), а на подлодке начался пожар - загорелась резиновая обшивка легкого корпуса. Лодка провела аварийное всплытие, вскоре вокруг судна тоже все горело. Ситуация усугублялась тем, что на лодке было еще 19 ракет. Причем не учебных, а боевых.

Вопреки инструкции командир ТК-17 капитан первого ранга Игорь Гришков приказал снова идти на погружение. Это помогло: пожар вскоре потух сам собой - вода смыла горящие обломки и топливо.

Действия командира предотвратили катастрофу, которая могла иметь тяжелейшие последствия не только для судна, но и для окружающей среды, а возможно и последствия политические. Ведь лодки проекта 941 "Акула" - это самые большие атомные подлодки в мире по сей день. Всего в СССР их было выпущено шесть. "Акулы" оснащались двадцатью твердотопливными межконтинентальными ракетами с разделяющимися ядерными боеголовками.

Нестандартное решение Гришкова позволило выйти из этой ситуации с минимальным ущербом. Из экипажа никто не пострадал, а самой лодке понадобился лишь относительно небольшой ремонт, после которого она вернулась в строй.

После распада СССР ТК-17 продолжила службу в составе российского Северного флота под названием "Архангельск". В феврале 2004 года с верхней площадки рубки "Архангельска" за учениями в Белом море наблюдал президент России Владимир Путин. Там же была сделана его облетевшая весь мир фотография в пилотке подводника. В конце апреля того же года ТК-17 был выведен в резерв. Причина: прекращение производства ракет Р-39 (РСМ-52), которыми оснащалась подлодка.

Рассматривались вопросы как модернизации "Архангельска", так и утилизации после 2020 года. Но ни того, ни другого пока не произошло.

После инцидента в Белом море в Верховном Совете РСФСР рассматривалось предложение о присвоении Игорю Гришкову звания Героя Советского Союза. Однако решение не было принято. Капитан первого ранга в отставке Гришков умер 20 декабря 2017 года.

Инцидент с ракетой на ТК-17 в сентябре 1991 года, его характер и последствия стали едва ли не главным аргументом за то, чтобы головной корабль того же проекта 941 стал универсальной платформой, если угодно - непотопляемым ракетодромом для отработки нового ракетного комплекса "Булава". Причем сразу в море, с действующего носителя, минуя промежуточные этапы с использованием наземных и погружаемых стендов. Так и было сделано.

Ставший базой для испытаний подводный крейсер стратегического назначения ТК-208, спущенный на воду 38 лет назад и переживший второе рождение в 2002-м, и сегодня остается в строю и решает только ему посильные задачи. Несколько лет назад корреспонденты "РГ" побывали на борту самой большой в мире атомной подлодки.


Олег Галицких

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