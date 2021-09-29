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ЦАМТО

Началось строительство фрегатов класса "Тип-31" для ВМС Великобритании

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Источник изображения: Фото: babcockinternational.com

ЦАМТО, 28 сентября. На предприятии компании Babcock в Росайте состоялась официальная церемония резки первой стали для строительства головного многоцелевого фрегата класса "Тип-31", предназначенного для ВМС страны.

Как сообщило военное ведомство Великобритании, в мероприятии принял участие министр обороны Бен Уоллес.

На предприятии Babcock, расположенном на берегу залива Ферт-оф-Форт, будут построены все пять кораблей серии, заказанных в рамках подписанного в 2019 году контракта. В новом сборочном цеху, размеры которого составляют 147x62x42 м, одновременно могут строиться два фрегата "Тип-31". Как отмечается, проект позволит сохранить около 1250 высококвалифицированных рабочих мест на предприятии компании и еще столько же в цепочке поставщиков.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года возглавляемый Babcock International консорциум был выбран предпочтительным претендентом на поставку ВМС Великобритании в рамках "Национальной стратегии судостроения" пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Контракт на поставку кораблей класса "Тип-31" Министерство обороны Великобритании заключило с возглавляющей консорциум "Тим-31" компанией Babcock 15 ноября 2019 года. Стоимость продажи составляет 1,25 млрд. фунтов стерлингов или 250 млн. фунтов стерлингов (323 млн. долл.) за один фрегат, включая оборудование, поставляемое государством. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31" составит 1,98 млрд. фунтов стерлингов. Эта сумма, помимо строительства самих кораблей, включает другие сопутствующие работы, необходимые для принятия фрегатов на вооружение, в том числе проведение испытаний, комплексную логистическую поддержку, начальное обучение, поставку запасных частей и т.д.

Фрегаты предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в обороне страны, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Как ранее сообщила компания Babcock, строительство фрегатов будет выполнено в период с 2021 по 2028 гг. Первый корабль планируется спустить на воду в 2023 году, а его принятие на вооружение ожидается в 2025 году.

Головной фрегат серии получит наименование "Венсер". За ним последуют "Эктив", "Формидабл", "Буллдог" и "Кэмпбелтаун". Новые корабли заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23".

Предложенный консорциумом "Тим-31" 140-метровый фрегат "Эрроухед-140" (Arrowhead-140) основан на проекте фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" (Iver Huitfeldt), состоящего на вооружении ВМС Дании. Как планируется, корабль будет вооружен зенитным ракетным комплексом "Си Септор" (Sea Ceptor) группы MBDA, 57-мм и двумя 40-мм артиллерийскими установками. Thales выполняет функцию системного интегратора и будет отвечать за поставку системы боевого управления TACTICOS, РЛС NS100, средств связи и других компонентов. Не борту может быть размещен вертолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Babcock
Leonardo
MBDA
Thales
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