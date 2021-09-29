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РИА Новости

Секретарь Совбеза Патрушев посетил зенитный ракетный полк Восточного военного округа

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа.

Патрушев заслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также о новом вооружении, предназначенном для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

С февраля 2021 года полк перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". В настоящее время полк несет боевое дежурство и выполняет задачу по охране воздушных рубежей РФ на Дальнем Востоке, в частности защищает небо над Сахалинской областью.

В присутствии Патрушева военные провели учебное развертывание расчета С-400.

Секретарь Совбеза осмотрел мобильный пункт управления ВВО, предназначенный для обеспечения командования войсками на удаленных, труднодоступных и изолированных направлениях, а также для решения внезапно возникающих задач.

С временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым Патрушев обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении, а также вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ГЗЛА
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