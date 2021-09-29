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РИА Новости

"На Балканах снова разгорается". Чем обернется противостояние в Косово

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Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье
Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье.
Источник изображения: © REUTERS / Laura Hasani

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Сербия предупредила о готовности ввести войска в Косово на фоне противостояния на границе, которое продолжается уже неделю. Президент Александр Вучич заявил, что если НАТО не вмешается, то он пойдет на крайние меры и силой ответит на погромы в местах проживания косовских сербов. Что происходит в регионе — в материале РИА Новости.

Конфликт из-за номеров

Александр Вучич позвонил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Видимо, ни о чем конкретном не договорились. В интервью местному телевидению президент не скрывал раздражения: "Семь дней на Западе не возбуждались, но возбудились, когда Сербия показала, что не допустит погромы. Они думали, что я шучу".

Он имел в виду весьма нервную реакцию стран НАТО на решение Белграда поднять в воздух боевую авиацию.

Напряженность на границе между Сербией и частично признанным Косово нарастает с прошлого понедельника. Приштина потребовала от проживающих в республике сербов поменять номерные знаки на автомобилях на косовские. В ответ люди организовали мирные демонстрации около контрольно-пропускных пограничных пунктов "Ярине" и "Брняк", а также заблокировали движение грузовыми автомобилями на магистралях, соединяющих Сербию с Косово.

Приштина подтянула спецназ МВД — не менее 350 бойцов и несколько десятков бронеавтомобилей. Силовики забросали митингующих гранатами со слезоточивым газом. Реакции НАТО и ЕС, разумеется, не последовало.

Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Ярине

Источник изображения: © REUTERS / Laura Hasani

В минувшие выходные Белград поднял в воздух авиацию — купленные у России истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-35. Самолеты, вооруженные ракетами "воздух-земля", прошли на бреющем над КПП "Ярине". На сей раз в НАТО отреагировали.

"Североатлантический альянс настаивает на немедленной деэскалации на севере Косово, — сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску. — Мы призываем Белград и Приштину проявить сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу. В любом случае международные силы KFOR продолжат обеспечивать безопасность и стабильность в регионе".

Переброска войск

В посольстве России в Белграде, в свою очередь, отметили, что сербское руководство поступает ответственно и на законных основаниях. По мнению дипломатов, конфликт спровоцировала Приштина. В воскресенье глава дипмиссии Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Александр Зинченко посетили границу. Их сопровождал министр обороны Сербии страны Небойш Стефанович.

"Мы хотим ознакомить наших друзей с ситуацией, с тем, что происходит, показать, что Сербия исполняет международные соглашения, действует в правовых рамках, — цитирует Стефановича пресс-служба Минобороны балканского государства. — Для разрядки ситуации Приштина должна отозвать отряды с линии разграничения. Невозможно вести переговоры с теми, кто не уважает ни один договор и стремится к дестабилизации, чтобы изгнать сербов с севера Косово".

Министр также призвал прокуратуру Сербии возбудить дела против косовских полицейских и выяснить, не было ли в последние дни актов террора по отношению к сербам. Замглавы оборонного ведомства Александр Вулин подчеркнул, что в Белграде готовы к провокациям Косово, хотя и не хотят обострять конфликт.

Сербский военнослужащий во время парада в танке M-84A

Источник изображения: © AFP 2021 / Andrej Isakovic

В сербских соцсетях активно распространяют видеоматериалы о передвигающейся по дорогам военной технике, в том числе танках. Предположительно, в их числе переданные Россией в прошлом году модернизированные Т-72МС. По информации местных СМИ, технику стягивают к городу Рашка в десяти километрах от административной линии с Косово. Как утверждают журналисты, это продолжается уже несколько дней.

Пока без войны

Пока ситуация остается в правовом поле. Прокуратура Сербии проверяет законность силовых акций косовских спецподразделений против сербов.

"Прокуратура в ближайшие дни рассмотрит, есть ли основания для возбуждения дел против бойцов спецподразделения РОСУ, которые совершали различные преступления по отношению к сербам в нашем южном крае, — сообщил министр обороны Небойша Стефанович. — Все международные структуры проинформируем, что происходит в Косово и Метохии и почему не соблюдаются международные правила, резолюция ООН и Брюссельское соглашение".

По его словам, уже восемь лет Приштина не соблюдает достигнутое в диалоге с Белградом под эгидой ЕС соглашение о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии в крае. Министр отметил, что сербов, разместивших в Косово символику ССО, хватает полиция.

"Мы никого не задержали, не вошли на север края, не размахиваем оружием в Косово и Метохии, не предприняли ни одного шага, который бы усилил напряженность, — подчеркнул Стефанович. — В то же время на севере проходит акция Приштины, единственная цель которой — дестабилизация и угроза сербскому народу".

Напомним, автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008-го и активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Косово не признали больше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде

Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

Хотя Белград негласно принял независимость Косово, официально этого никто не подтверждал. В конце июня в Сербии на восьми полигонах провели маневры "Молниеносный удар" с участием более 15 тысяч военнослужащих. В частности, была задействована вторая бригада сухопутных войск, в настоящий момент размещенная в зоне противостояния.

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