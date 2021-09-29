ВС Британии привели армию в повышенную готовность для преодоления топливного кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с топливным кризисом. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что военных могут использовать в качестве водителей для транспортировки топлива на бензозаправочные станции.

Решение было принято на заседании кабинета министров, прошедшем в понедельник. На встрече представители энергетической отрасли заявили, что именно паника потребителей, а не реальный дефицит, стала основной причиной проблем с нехваткой топлива.

По информации министров, кризис будет устранен в течение нескольких дней.

«У Великобритании по-прежнему большие запасы топлива. Однако мы знаем о проблемах с цепочкой поставок на АЗС и в приоритетном порядке предпринимаем шаги по их устранению», — сказал министр по делам бизнеса, энергетики и экологически чистого роста Кваси Квартенг.

По его словам, развертывание военного персонала ослабит давление, вызванное резкими скачками местного спроса на топливо.

Чтобы решить проблему с нехваткой бензина, власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.

Ранее газета The Times уже писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС.

По информации издания, Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к закрытию некоторых автозаправочных станций. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на уверения властей, что проблем с запасами топлива нет.

Ранее, 27 сентября, Би-би-си сообщила, что правительство Великобритании приостановит действие закона о конкуренции 1998 года, чтобы наладить поставки топлива на автозаправки.

23 сентября корпорация BP закрыла несколько десятков АЗС из-за сложностей с поставками топлива. Это вызвало панические скупки бензина, очереди и пробки.