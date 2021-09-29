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ТАСС

Авиация Тихоокеанского флота провела на Камчатке учения с бомбометанием и пусками ракет

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Ил-38
Ил-38.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В учениях были задействованы самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-29

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Боевая авиация Тихоокеанского флота провела учения на Камчатке с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков. Противолодочные самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-29 нанесли бомбовый и ракетный удар по условному противнику в районе Халактырского пляжа Авачинской губы, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознаменных войск и сил на северо-востоке России провели учения с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков", - отметили на флоте.

По замыслу маневров, условный противник был обнаружен на полигоне Тихоокеанского флота в районе Халактырского пляжа Авачинской губы. Для его ликвидации были направлены самолеты и вертолеты.

"Транспортно-боевые вертолеты Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолеты Ил-38 выполнили по ним бомбометание", - сообщается в пресс-релизе. Перед полетами прошла тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов.

Пресс-служба подчеркнула, что полеты и бомбометание прошли по установленному маршруту в соответствии с планом боевой подготовки.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-29
Проекты
Военные учения
ТОФ
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