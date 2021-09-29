Ступени ракет «Зенит» возглавили список космического мусора

Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите. Первые 20 строчек занимают отработавшие вторые ступени ракет-носителей «Зенит-2», собиравшихся на Украине. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью специалистов.

Предполагается, что совместный труд ученых будет представлен на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.

В нем речь речь идет об объектах, которые составляют наибольшую опасность для образования космического мусора. Отмечается, что этот риск может быть снижен после их удаления с орбиты.

В качестве сравнительных характеристик были использованы размеры объектов, их вес, количество столкновений с другими аппаратами, а также расстояние до ближайших спутников.

В общей сложности на страны СНГ приходятся 43 строчки в данном рейтинге, следует из статьи. Отмечается, что речь идет об отработавших деталях после старых ракетных запусков — до 2004 года.

Как отмечает агентство, существует и другой список, составленный специалистами Миланского технического университета, в который вошли 70 потенциально опасных объектов на орбите. В нем также первые 20 позиций занимают детали ракет «Зенит-2» (запускались в 1985-2017 годах). В то же время почти всю вторую половину рейтинга занимают аппараты Европейского космического агентства.

Член Совета РАН по космосу, гендиректор ООО «СР климатическая мониторинговая система» (входит в корпорацию Success Rockets) Валентин Уваров рассказал, что тема космического мусора не так распространена, как вопрос загрязнения окружающей среди, и потому остается предметом для обсуждений в основном в экспертных кругах.

«Однако проблема космического мусора может стать как причиной, так и следствием в триединой угрозе человечеству вместе с упомянутыми выше. Под «триединой проблемой» понимается угроза жизнедеятельности человечества в результате неконтролируемого процесса в области индустриального развития, цифровизации и загрязнения космического пространства», — пояснил он.

По словам эксперта, неконтролируемое увеличение и движение космического мусора на орбите создает угрозу человечеству, поскольку рискует нарушить работу спутников, которые отвечают за интернет, навигацию, телефонную связь, мониторинг погоды, а также предупреждение катастроф.

15 августа стало известно, что Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», разработало новый метод очистки орбит от космического мусора. Предполагается, что на орбиту будет выводиться модульный космический аппарат. После передачи данных на модуль автономного маневрирования он меняет орбиту, сближается с космическим аппаратом для физического контакта и сведения с орбиты.

В мае начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас заявил, что на околоземных орбитах находится около 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию.