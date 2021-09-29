Войти
Известия.ru

Ступени ракет «Зенит» возглавили список космического мусора

358
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите. Первые 20 строчек занимают отработавшие вторые ступени ракет-носителей «Зенит-2», собиравшихся на Украине. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью специалистов.

Предполагается, что совместный труд ученых будет представлен на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.

В нем речь речь идет об объектах, которые составляют наибольшую опасность для образования космического мусора. Отмечается, что этот риск может быть снижен после их удаления с орбиты.

В качестве сравнительных характеристик были использованы размеры объектов, их вес, количество столкновений с другими аппаратами, а также расстояние до ближайших спутников.

В общей сложности на страны СНГ приходятся 43 строчки в данном рейтинге, следует из статьи. Отмечается, что речь идет об отработавших деталях после старых ракетных запусков — до 2004 года.

Как отмечает агентство, существует и другой список, составленный специалистами Миланского технического университета, в который вошли 70 потенциально опасных объектов на орбите. В нем также первые 20 позиций занимают детали ракет «Зенит-2» (запускались в 1985-2017 годах). В то же время почти всю вторую половину рейтинга занимают аппараты Европейского космического агентства.

Член Совета РАН по космосу, гендиректор ООО «СР климатическая мониторинговая система» (входит в корпорацию Success Rockets) Валентин Уваров рассказал, что тема космического мусора не так распространена, как вопрос загрязнения окружающей среди, и потому остается предметом для обсуждений в основном в экспертных кругах.

«Однако проблема космического мусора может стать как причиной, так и следствием в триединой угрозе человечеству вместе с упомянутыми выше. Под «триединой проблемой» понимается угроза жизнедеятельности человечества в результате неконтролируемого процесса в области индустриального развития, цифровизации и загрязнения космического пространства», — пояснил он.

По словам эксперта, неконтролируемое увеличение и движение космического мусора на орбите создает угрозу человечеству, поскольку рискует нарушить работу спутников, которые отвечают за интернет, навигацию, телефонную связь, мониторинг погоды, а также предупреждение катастроф.

15 августа стало известно, что Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», разработало новый метод очистки орбит от космического мусора. Предполагается, что на орбиту будет выводиться модульный космический аппарат. После передачи данных на модуль автономного маневрирования он меняет орбиту, сближается с космическим аппаратом для физического контакта и сведения с орбиты.

В мае начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас заявил, что на околоземных орбитах находится около 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
Корпорация ТРВ
ЦНИИмаш
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
01.03.2019
Полет в никуда
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
12.11.2007
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
НА ДУБАЙ ЭЙР ШОУ-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?