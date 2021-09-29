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РИА Новости

В России создали новый военный дрон-разведчик "Мерлин-ВР" для ведения мониторинга

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Беспилотный летательный аппарат "Мерлин"
Беспилотный летательный аппарат "Мерлин".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует из презентации проекта, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки "Мерлина" составляет до 6,5 килограмма.

Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность.

Как уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний".

Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее компания представляла проект беспилотного комплекса "Флибустьер" с беспилотными самолетами "Мерлин-21БМ", которые должны были оснащаться оптическими датчиками или радиолокационной станцией. Эти аппараты имели существенно меньшие размеры, меньшее время и высоту полета, более скромную полезную нагрузку, чем "Мерлин-ВР".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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