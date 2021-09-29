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Известия.ru

Корабль проекта «Каракурт» отработал путь из Балтийского в Белое море

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МРК «Советск»
МРК «Советск».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В рамках учений «Запад-2021» малый ракетный корабль (МРК) «Советск» совершил переход из Балтийского в Белое море по внутренним водным путям и отстрелялся крылатыми ракетами. По словам источников «Известий» в Минобороны, это первый подобный поход для нового проекта 22800 «Каракурт».

В частности, по наземной цели на расстояние свыше тысячи километров была применена ракета «Калибр». По морской мишени отработали сверхзвуковым противокорабельным «Ониксом». В ходе похода, который длился 45 суток, корабль преодолел свыше 3 тыс. морских миль.

В начале августа корабль вышел из военно-морской базы в Балтийске и по Финскому заливу дошел до Санкт-Петербурга. Затем военные моряки проследовали по рекам Неве и Свири, Ладожскому и Онежскому озёрам, системе Беломоро-Балтийского канала и оказались в Белом море.

На Северном флоте ударных кораблей с современными ракетными комплексами относительно немного, поэтому ему может потребоваться усиление, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, допсилы проще всего перебросить по внутренним водным путям, в частности, по Беломоро-Балтийскому каналу.

«Отрабатывать такие маневры надо заблаговременно, чтобы моряки изучили маршрут. Назвать его простым нельзя. БМК активно используется. Он буквально забит транспортными судами, кроме того, там десятки шлюзов, на прохождение каждого из которых надо тратить время», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северный подход: «Каракурты» освоили дорогу из Балтийского в Белое море

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Страны
Финляндия
Компании
БелОМО
Проекты
22800 МРК
Военные учения
Калибр КР
СФ
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