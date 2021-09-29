В РФ разработана первая система охраны периметра с боевыми роботами

Российские специалисты разработали первую систему охраны периметра «Прометей», в которую входят дистанционно-управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игорь Афанасьев.

По его словам, эта система для охраны одновременно управляет до 16 боевыми модулями, которые обнаруживают попытку проникновения, оповещают и, при необходимости, защищают охраняемый объект.

«В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль», — цитирует Афанасьева ТАСС 28 сентября.

В августе «Ростех» сообщил о создании первого опытного образца боевого экзоскелета с электродвигателями. Он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.