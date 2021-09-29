Северный подход: «Каракурты» освоили дорогу из Балтийского в Белое море

В рамках учений «Запад-2021» малый ракетный корабль (МРК) «Советск» совершил переход из Балтийского в Белое море по внутренним водным путям и отстрелялся крылатыми ракетами. По словам источников «Известий» в Минобороны, это первый подобный поход для нового проекта 22800 «Каракурт». Эксперты отмечают, что такие тренировки крайне важны для безопасности России. В ходе прошедших учений была подтверждена возможность быстрого маневра ударными силами между флотами без необходимости огибать Скандинавию и проходить через проливы, контролируемые другими государствами. В случае необходимости это позволит в любой момент усилить группировку ударных единиц на Северном флоте.

В рамках учений «Запад-2021» малый ракетный корабль (МРК) «Советск» совершил переход из Балтийского в Белое море по внутренним водным путям и отстрелялся крылатыми ракетами. По словам источников «Известий» в Минобороны, это первый подобный поход для нового проекта 22800 «Каракурт». Эксперты отмечают, что такие тренировки крайне важны для безопасности России. В ходе прошедших учений была подтверждена возможность быстрого маневра ударными силами между флотами без необходимости огибать Скандинавию и проходить через проливы, контролируемые другими государствами. В случае необходимости это позволит в любой момент усилить группировку ударных единиц на Северном флоте.

Внимание на север

МРК «Советск» не только совершил переход между флотами по внутреннем водным путям, но и провел практические стрельбы. По наземной цели на расстояние свыше тысячи километров была применена ракета «Калибр». По морской мишени отработали сверхзвуковым противокорабельным «Ониксом». В ходе похода, который длился 45 суток, корабль преодолел свыше 3 тыс. морских миль, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

В начале августа корабль вышел из военно-морской базы в Балтийске и по Финскому заливу дошел до Санкт-Петербурга. Затем военные моряки проследовали по рекам Неве и Свири, Ладожскому и Онежскому озёрам, системе Беломоро-Балтийского канала и оказались в Белом море. Такое плавание считается очень сложным в навигационном отношении. В стесненных речных условиях экипаж столкнулся с сильными течениями, а кроме того, ему пришлось пройти 42 шлюза.

По пути отрабатывалась работа боевых постов при прохождении узких мест, маневрирование и ведение радиообмена в районах интенсивного судоходства, а также противодиверсионная оборона.

На Северном флоте ударных кораблей с современными ракетными комплексами относительно немного, поэтому ему может потребоваться усиление, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Дополнительные силы проще всего перебросить по внутренним водным путям — в частности, по Беломоро-Балтийскому каналу, — считает он. — Отрабатывать такие маневры надо заблаговременно, чтобы моряки изучили маршрут. Назвать его простым нельзя. БМК активно используется. Он буквально забит транспортными судами, кроме того, там десятки шлюзов, на прохождение каждого из которых надо тратить время.

Корабли-невидимки

МРК проекта «Каракурт» при своих относительно небольших размерах несут серьезный ракетный арсенал, напомнил Дмитрий Болтенков.

— Знание внутренних водных путей позволит командованию флотом при необходимости оперативно создать ударную группировку там, где это необходимо, — отметил эксперт. — В определенных обстоятельствах МРК могут занять стартовую позицию, даже не доходя до Белого моря. Например, они могут выполнить пуск ракет из акватории озер, которые расположены между Балтикой и Севером.

«Каракурты» — это небольшие корабли водоизмещением 870 т, построенные с применением стелс-технологий. Они несут на борту стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или «Оникс», а также 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово», их противовоздушные возможности радикально увеличены установкой морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

В перспективе корабли этого проекта будут способны нести на борту гиперзвуковые ракеты «Цирконы», предназначенные для поражения как морских, так и наземных целей.

На борту «Каракуртов» могут базироваться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Их можно использовать в качестве разведчиков или наводчиков. Дроны делают «Каракурты» практически незаметными. В боевой обстановке экипаж корабля для оценки окружающей обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника.

Испытание Заполярьем

В последние годы ВМФ несколько раз отрабатывал возможность переброски ударных кораблей между Белым, Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями по внутренним водным коммуникациям. Сейчас точно известно, что при необходимости на Северный флот могут быть направлены малые корабли не только из балтийской акватории, но и из Каспийского моря.

В 2020 году один из малых артиллерийских кораблей (МАК) проекта 21630 «Буян» совершил переход из Каспийского в Балтийское море. Он поднялся по Волге до Рыбинского водохранилища, а затем по каналам, Ладожскому и Онежскому озерам и Неве дошел до Санкт-Петербурга.

Тогда же новейший малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый дол» проекта «Буян-М» перешел из Балтийского в Белое море. На его борту находятся восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс», а также артиллерийское вооружение. Эти небольшие корабли оснащены внушительным разведывательным оборудованием и при необходимости могут быть включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Находясь на Северном флоте, МРК совершил заходы в Северодвинск и Североморск. Его экипаж преодолел более 3,3 тыс. морских миль и провел учебные стрельбы ракетами «Калибр».

Инфраструктура Северного флота хорошо приспособлена для учебных стрельб крылатыми и противокорабельными ракетами, отмечают эксперты.

— На Балтике негде стрелять ракетами на большие дистанции, а корабль должен провести пуск на максимальную дальность для своей боевой подготовки. Зато такие возможности есть на севере. Здесь также на полигонах можно снять телеметрию с боеприпасов, — рассказал Дмитрий Болтенков.

Испытание северными широтами ранее прошел и новый патрульный корабль «Василий Быков». В Белое море он прибыл из Балтийского, обогнув Скандинавский полуостров, но возвращался к месту постоянного базирования уже внутренними морскими путями. За два месяца, которые он провел в Заполярье, на «Василии Быкове» были протестированы разные системы вооружения и жизнеобеспечения. Хотя ранее считалось, что патрульные корабли проекта 22160 мало подходят для Арктики, «Быков» со всеми задачами справился. Теперь известно, что при необходимости корветы этого проекта могут быть направлены в северные моря для противодействия подводным лодкам противника.

Такие походы доказали, что новейшие корабли с небольшим водоизмещением могут эффективно действовать в суровых погодных и гидрографических условиях Арктической зоны.

Богдан Степовой, Роман Крецул