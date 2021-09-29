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Вестник Мордовии

Т-72МС "Белый орел" сербской армии прикрыли границу с Косово

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В минувшие выходные в Сети появились видеоролики, демонстрирующие переброску танков Т-72МС "Белый орел" на большегрузных тралах к административной границе с Косово.

Как отмечается в проекте "Российской газеты" - "Русское оружие", бронетехника была направлена в эти районы после произошедших здесь инцидентах на контрольно-пропускных пунктах "Ярине" и "Брняк". Полиция самопровозглашенной территории развернула в зоне напряженности более трех сотен человек, в числе которых замены снайперы, и 20 бронеавтомобилей.

Всего на вооружении сербской армии находится тридцать Т-72МС российского производства. Машины в качестве основного вооружения используют 125-мм гладкоствольное орудие, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы. Последний размещен на башне в дистанционно-управляемой установке. Имеются многоканальный прицел наводчика-оператора и командирская панорама. Двигатель мощностью 840 л.с. обеспечивает хорошую маневренность. Основная броня усилена динамической защитой.

Приграничные районы патрулируются сербской авиацией, в том числе МиГ-29 и J-22 Orao.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
МиГ-29
Т-72
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