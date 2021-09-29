Ближний Восток останется ключевым рынком для военной авиации

Предполагается, что к концу 2020-х годов его объем увеличится не менее чем на 25-30%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ближний Восток останется одним из главных рынков для производителей военной авиации в течение ближайших десяти лет. Такие данные были приведены в ходе вебинара, посвященного состоянию авиационно-космического рынка Ближнего Востока и организованного профильным изданием Aviation Week & Space Technology.

"Ближний Восток по-прежнему является одним из ключевых рынков для производителей военной авиатехники и останется таковым в течение ближайших десяти лет. Предполагается, что к концу 2020-х годов его объем увеличится не менее чем на 25-30%", - говорится в презентации журнала, опубликованной на вебинаре.

Как отмечается в презентации, рынок стран региона станет одним из ключевых для истребителей пятого поколения, предназначенных для экспорта. "Страны Ближнего Востока проводят масштабные программы по переоснащению своих военно-воздушных сил. Ожидается, что именно они станут первыми операторами экспортно-ориентированных истребителей пятого поколения, которые в настоящее время разрабатываются ведущими мировыми производителями", - отмечается в документе.

Большую роль в формировании рынка военной авиации Ближнего Востока сыграет беспилотная авиация. "Технологии ударных беспилотников, спаренной беспилотной авиации типа loyal wingman, и интеграции пилотируемой и беспилотной авиации по принципу MUM-T (Manned-Unmanned Teaming; при реализации этой концепции пилотируемый боевой самолет управляет крупногабаритными ударными беспилотниками) станут определяющими при формировании ближневосточного рынка в течение грядущего десятилетия", - говорится в презентации.

В регионе востребовано и высокоточное оружие авиационного базирования. "Кластер высокоточного авиационного оружия на ближневосточном рынке военной авиации достаточно велик и будет составлять до трети от его общего объема к 2027 году. Причем странами региона будут востребованы как управляемые авиабомбы, так и компактные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность", - сообщается в презентации.

Средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами по-прежнему имеют высокий рыночный потенциал в регионе. "Страны Ближнего Востока нуждаются в средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам, выполненными по принципу soft-kill; эта тенденция сохранится на протяжении по меньшей мере пяти-семи ближайших лет", - говорится в презентации.