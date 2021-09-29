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РИА Новости

В Крым в рамках тактических учений перебросили десантные войска из Краснодарского края

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Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

"Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении.

Переброска войск осуществлена из Краснодарского края.

"По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов", - отметили в пресс-службе.

Десантники задействовали автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д", позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей. При этом подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Андромеда-Д
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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