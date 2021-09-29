Корабль "Союз" впервые состыкуется с модулем "Наука"

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции (МКС), как ожидается, во вторник выполнит перестыковку корабля "Союз МС-18" с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" для обеспечения прибытия следующей экспедиции.

По данным госкорпорации "Роскосмос", в соответствии с российской программой полета МКС на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с малого исследовательского модуля "Рассвет" на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

По предварительной информации Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС, расчётное время отделения корабля - 15:21:30 мск, автономный полет продлится, предварительно, 40 минут.

Сообщалось, что "Союз МС-18" своей "перепарковкой" освободит стыковочный узел для корабля "Союз МС-19", запуск которого намечен на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18".

Это будет первая стыковка пилотируемого корабля к модулю "Наука". Модуль пристыковался к МКС 29 июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально запуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.