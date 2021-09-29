Спутник дистанционного зондирования Земли Landsat вывели на орбиту

Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спутник дистанционного зондирования Земли из серии Landsat успешно выведен на орбиту. Об этом сообщается в понедельник в Twitter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечается в публикации, вывод спутника на околоземную орбиту произошел около 15:38 по времени Восточного побережья США (22:38 мск). Запуск ракеты-носителя Atlas V был осуществлен примерно полутора часами ранее с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Изначально старт планировался на 23 сентября, но был отложен из-за погодных условий.

Непрерывное изучение земной поверхности с орбиты - совместный проект NASA и Геологической службы США - продолжается с 1972 года, когда был запущен Landsat 1. Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче откалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.